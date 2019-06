Anthony Scaramucci: Trump vincerà le elezioni del 2020

Roma, 19 giu. (askanews) - Anthony Scaramucci, ex capo della comunicazione dell'amministrazione Trump, ha partecipato ad una tavola rotonda organizzata a Roma dalla società di pubbliche relazioni Utopia. Finanziere, imprenditore e analista politico, Scaramucci è autore del libro "Trump, il presidente del popolo". In coincidenza con il lancio della sua campagna per le elezioni del 2020, askanews ha chiesto ad Anthony Scaramucci se Trump riuscirà a conquistare un secondo mandato.

"Penso che sia molto probabile che vinca. L'economia è in crescita e c'è un generale clima di pace e prosperità a livello globale e questo è stato sempre positivo per i presidenti uscenti. Per questo prevedo che vincerà".

Quanto alla strategia di comunicazione che Trump adotterà nella campagna per Usa 2020, Scaramucci la vede così: "Credo che lancerà un forte messaggio all'unità e parlerà dei risultati economici da lui realizzati. E naturalmente sappiamo che è molto forte nelle campagne elettorali e chiunque dovrà sfidarlo finirà per vedersi appioppare un soprannome che sarà ricordato da tutti per il resto della sua vita. Sicuramente darà molto filo da torcere al suo rivale".

Quanto ai suoi progetti futuri, Scaramucci ha detto ad askanews che sta lavorando attivamente per Sky Bridge-Capital, l'Hedge Fund da lui fondato che ha oltre 12 miliardi di dollari di asset gestiti.

"Stiamo lavorando globalmente per far crescere la società. Abbiamo anche un business legato alle conferenze. A novembre saremo ad Abu Dhabi e lavoreremo a stretto contatto con il governo. E' questo che mi piace, essere coinvolto nelle politica e allo stesso tempo pensare al mio business e alla mia famiglia".