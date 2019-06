Generali inaugura centro "Ora di futuro" allo Zen di Palermo

Milano, 18 giu. (askanews) - È stato inaugurato nel quartiere Zen di Palermo il nuovo centro Ora di Futuro, promosso da Generali Italia e The Human Safety Net. L'iniziativa, che coinvolge insegnanti, famiglie, scuole primarie e Onlus ha come finalità quella di supportare, attraverso azioni mirate, percorsi di educazione alla genitorialità per 80 famiglie in difficoltà e 160 bambini da 0 a 6 anni. Il tutto in collaborazione con la onlus "L'Albero della Vita".

Stefano Gentili, Direttore Marketing & Distribution Officer di Generali Italia.

"Con Ora di futuro Generali intende proprio entrare a fianco delle famiglie nel gestire quella età delicata fra gli 0 e i 6 anni, andiamo nelle zone più disagiate dell'Italia che purtroppo presenta tante differenze; il progetto ha una base formativa che viene erogata ai ragazzini di terza, quarta e quinta che riguarda la consapevolezza di vivere in una maniera migliore, per quanto riguarda ambiente, salute, benessere e risparmio. Qui siamo in un quartiere delicato e siamo invasi da bambini di tutte le età che finalmente hanno uno spazio per crescere assieme".

Il centro si trova in via Rocky Marciano, nel cuore dello Zen 2, il quartiere più difficile di Palermo, dove la povertà e soprattutto l'emarginazione sociale sono elementi costanti. E dove decine di volontari quotidianamente lavorano per riqualificare quella che negli anni è divenuta una vera e propria città nella città.

Roberto Lagalla, assessore comunale alle Politiche giovanili.

"Quartieri come questi sono quartieri in cui si respira una antica diffidenza contro istituzioni e comunità in generale, è necessario rimuovere queste ombre di diffidenza e fidelizzare attraverso la sensibilizzaizone delle famiglie, sensibilizzare i bambini alla frequenza scolastica e avvicinarli a tutte le iniziative che li portino verso una corretta scolarizzazione verso un percorso di partecipazione"

Il progetto "Ora di Futuro" già nel primo anno ha coinvolto 30mila bambini attraverso 11 centri su tutto il territorio nazionale. I dipendenti di Generali Country Italia contribuiscono al progetto con 10mila ore di volontariato di impresa e un percorso didattico innovativo nelle scuole primarie, per insegnare con il gioco ai bambini delle classi terza, quarta, quinta a fare scelte responsabili su ambiente, salute, benessere e risparmio. 2.672 classi di tutta Italia hanno già aderito nel primo anno al progetto "Ora di Futuro" e di queste 292 sono in Sicilia (46 nel Comune di Palermo).