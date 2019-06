Il nuovo videoclip di Nada "Macchine Viaggianti"

Roma, 18 giu. (askanews) - È uscito martedì 18 giugno il videoclip di "Macchine viaggianti", brano estratto da "È un momento difficile, tesoro", il nuovo album di inediti di Nada, prodotto da John Parish.

Nel frattempo, l'artista prosegue il tour estivo che la vedrà impegnata sui palchi di tutta la penisola. Tra i prossimi appuntamenti annunciati quello del 20 giugno a Roma, in cui Nada sarà protagonista del concerto a Villa Ada per la Giornata Mondiale dei rifugiati promossa dall'Unhcr e quello dell'11 luglio al Castello Sforzesco di Milano, in cui la accompagneranno sul palco gli amici John Parish, The Zen Circus e Motta, per una serata d'eccezione.