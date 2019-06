Nevi (FI): nella PA anche buone pratiche, vanno prese a modello

Roma, 18 giu. (askanews) - "Ci sono molte buone pratiche nella PA, spesso se ne parla poco, invece ci sono e possono essere prese come modello per allargare e contaminare il funzionamento di tutta la PA italiana che ha necessità di rinnovarsi e di rispondere sempre più e sempre meglio al cittadino. Molta della sfiducia dipende anche dal funzionamento della PA, quindi è importante non solo per motivi economici e pratici ma anche per fare in modo che il cittadino veda nelle istituzioni un amico e non un problema". Lo afferma Raffaele Nevi, componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, a margine del workshop "Innovare per rinnovare il sistema in Italia", organizzato presso lo spazio Hdrà, a Roma.