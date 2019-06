Johnny Depp, prof fuori dagli schemi in "Arrivederci professore"

Roma (askanews) - Fa un certo effetto vedere Johnny Depp nel ruolo di un docente universitario, ma è, ovviamente, un docente sui generis quello che l'attore interpreta in "Arrivederci professore", nei cinema dal 20 giugno.

Quando scopre di avere un cancro e poco tempo ancora a disposizione, il professor Richard decide di sfruttarlo al meglio e di cogliere ogni occasione che incontra sulla propria strada. La sua vita, grigia e ripetitiva fino a quel momento, tra un rapporto complicato con la moglie e un lavoro poco appagante, si trasforma improvvisamente e si colora di leggerezza, entusiasmo, autenticità.

l film, diretto da Wayne Roberts, è la storia emozionante di un uomo che riscopre l'importanza della vita in ogni suo attimo, che impara ad amare la vita e trasmette questa lezione ai suoi studenti, incoraggiandoli a vivere a pieno e a non sprecare neanche un attimo. E' la rivoluzione personale di un uomo che sceglie di vivere come più gli piace e dedicare tutto se stesso a ciò che ama davvero: la figlia, l'amicizia e la libertà.