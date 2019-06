Inondazioni in Cina, le immagini scioccanti: auto e case sommerse

Roma, 15 giu. (askanews) - Immagini scioccanti queste che arrivano dalla Cina, dove forti inondazioni - causate da piogge torrenziali - hanno letteralmente trascinato abitazioni e auto uccidendo 19 persone nel sud della Cina.

Nella regione di Guangxi, al confine con il Vietnam, le inondazioni hanno ucciso 12 persone e colpito oltre 570mila persone.

In totale, in questi giorni, oltre 60 persone hanno perso la vita e altre 350mila sono state evacuate in seguito all'ondata di maltempo che ha provocato inondazioni in numerose zone del sud e del cuore della Cina meridionale e centrale.

Più di 9.300 abitazioni sono crollate e quasi 4 milioni di ettari di terreni agricoli sono stati danneggiati dalle inondazioni: le perdite economiche sono state stimate in oltre 13 miliardi di yuan (1,6 miliardi di euro circa).