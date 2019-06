Vacanze sicure, la Polizia Postale informa i cittadini su come prenotare evitando truffe online

(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2019 Vacanze sicure, la Polizia Postale informa i cittadini su come prenotare evitando truffe online Continua la collaborazione tra Polizia Postale e delle Comunicazioni, Unione Nazionale Consumatori e Subito, con un´azione di "sicurezza partecipata" per informare i cittadini e offrire strumenti concreti in grado di sviluppare comportamenti virtuosi sul web. In ...