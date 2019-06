Tensione Iran-Usa, Rohani: sono una minaccia regionale e mondiale

Crescita, Savona (Consob): "Non va forzata la destinazione della raccolta del risparmio"

(Agenzia Vista) Milano, 14 giugno 2019 Crescita, Savona Consob Non va forzata la destinazione della raccolta del risparmio "Non va forzata la destinazione della raccolta del risparmio, controproducente per la crescita". Lo ha detto il presidente della Consob Paolo Savona. _Courtesy Consob Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev