Le Galà, a L'Oréal il premio per l'Impegno sociale

Milano, 12 giu. (askanews) - "L'Oréal riceve il premio della Camera di commercio francese per l'Impegno sociale. Siamo molto onorati di questo perché, di fatto, vediamo riconosciuto quello che noi facciamo da molti anni, in questo campo. Abbiamo diversi progetti; uno è storico, siamo arrivati alla 17esima edizione, ed è il premio per le donne nella Scienza che facciamo insieme all'Unesco. Riconosciamo ogni anno 6 giovani donne scienziato sotto i 35 anni, è il nostro impegno per 'abbattere il soffitto di cristallo'. Abbiamo una bellissima attività con la Fondazione di San Patrignano, siamo al secondo anno del corso per parrucchieri; oltre 20 ragazzi sono già entrai al lavoro attraverso la nostra rete. Siamo conosciuti anche per il progetto wall to wall nel nostro stabilimento di Settimo Torinese, uno dei più importanti al mondo per l'Oréal, dove abbiamo un'ala dedicata a ragazzi autistici e down che imparano un mestiere e poi vengono inseriti nel mondo del lavoro e, infine, il nostro progetto 'Citizen day', giornate di volontariato aziendale dei nostri collaboratoti, in 15 associazioni di tutti i generi, dall'ambiente, alla disabilità, all'impegno sociale. Tutti insieme per un giorno che vale praticamente tutto l'anno".

Lo ha detto Filippo De Caterina, direttore Comunicazione, Sostenibilità e Public affairs di L'Oréal, a margine di Le galà, la serata per l'assegnazione dei 7 trofei Crs ad altrettanti eccellenti progetti del mondo industriale della Camera di commercio francese in Italia.