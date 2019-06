Seta Beauty Home, anche bellezza e benessere diventano delivery

Roma, 12 giu. (askanews) - Bellezza a portata di click e soprattutto ovunque, comodamente a casa o in ufficio, senza affrontare traffico e minuti contati.

E' nata Seta Beauty Home, la nuova formula della catena di benessere Seta Beauty per raggiungere e soddisfare quanti non riescono a concedersi una pausa benessere per se stessi presi dalla frenesia della routine.

Trattamenti a domicilio da prenotare sul sito setabeautyhome.com, con consulenti selezionate dai centri del gruppo (21 solo a Roma), che seguendo le richieste e le esigenze dei clienti si presentano nel luogo e all'orario richiesto e lo trasformano in un piccolo beauty center. Dalla pulizia del viso ai massaggi, dai bendaggi salini a scrub, manicure e molto altro.

L'iniziativa è stata presentata in un appartamento romano. Un evento tutto al femminile con madrina d'eccezione Anna Falchi: "I delivery oggi come oggi sono fondamentali, siamo tutti un po' più viziati, sempre con un iPhone in mano e la tecnologia a portata di mano quindi perché non approfittarne? Avere la comodità di stare a casa e avere i propri vizi a portata di mano è un gran lusso".

E svela il suo segreto di bellezza: "Non prendere il sole da tantissimi anni, il miglior antirughe, lo consiglio a tutte le donne".