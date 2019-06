Pesci-droni, robot, ologrammi: oggetti bizzarri al Ces Shanghai

shanghai, 12 giu. (askanews) - Pesci-droni capaci di fare video in 4k come Biki di Robosea, robot lottatori programmabili, camerieri o assistenti personali, lampade in grado di connettersi allo smartphone e proiettare lo schermo, display per la musica con ologramma integrato la cui unica utilità è ballare a tempo (di Japan display), giostre in realtà virtuale in grado di farti volare, bacchette per suonare la batterie nell'aria, schermi che trasformano i pixel in arte (Ditoo). Sono alcuni degli oggetti e dispositivi esposti al Ces di Shanghai, fiera della tecnologia e versione asiatica del più famoso Ces di Las Vegas, che con oltre 550 espositori, per la maggior parte asiatici, alterna oggetti hitech a curiosità digitali.