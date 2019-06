Pitti, il lusso green e confortevole di Berwich

Milano, 11 giu. (askanews) - "Noi quest anno a Pitti 96 arriviamo con un concetto che si fonda sull esclamazione be green! , essere verdi. Si parla tanto del concetto di sostenibilità, ma noi aziende dobbiamo farne una politica reale e concreta, soprattutto nella produzione, nella scelta dei materiali, nelle scelte stilistiche che intraprendiamo. Dunque un vero filone nuovo sulla sostenibilità e la grande qualità e innovazione". Così Massimo Gianfrate, direttore creativo di Berwich.

"La nostra linea costante, che unisce il passato, il presente e il futuro, è questo nostro orientamento a rimanere specialisti di pantaloni. Ne abbiamo fatto una missione, un intenzione anche futura. Con questo tipo impostazione credo ci concentriamo sempre di più nel migliorare il nostro prodotto, nel fare sempre collezioni che abbiano un fattore di ricerca rilevante. Dobbiamo necessariamente affiancare alla ricerca soprattutto miscele di distribuzione attenta e un servizio puntuale. Questa è la sintesi della nostra missione.

I bisogni dell uomo inclinano verso un esigenza di comodità, garantita soprattutto dalla costruzione jogger dei nostri pantaloni, quindi una performance nella circonferenza vita ottima, aggregata all impiego di materiali naturali e traspiranti. Passiamo da alcuni cotoni molto leggeri e mischie di cotone e lino per arrivare a cotone e nylon traspirante, proprio per dare un offerta al mercato sì lussuosa ma anche funzionale e pratica".