Pitti, le mille sfumature dei colori di Tagliatore

Firenze, 11 giu. (askanews) - "Questa stagione abbiamo cambiato un po' i nostri colori. Il Dna di Tagliatore è cambiato con questi colori un po' polverosi, nuances di bordeaux, rosa, fuxia, e poi abbiamo tanto bianco, abbinato a questi colori". Così, a Pitti Uomo, l'art director di Tagliatore, Pino Lerario.

"Questi colori con tendenza al bordeaux che vengono miscelati con del tortora, il bianco, e poi sono realizzati in tessuti leggerissimi. Partiamo dal giro inglese, trasparente, tessuti con della seta all'interno, tessuti in jersey realizzati con lino, poi lino, e ancora seta, nylon.

Altro tema della stagione, continuando con i bordeaux è sicuramente l'abito realizzato in un tessuto di nylon perché c è voglia davvero di indossare abiti leggeri.

Questo è un capo completamente destrutturato, quasi una camicia. E' realizzato con un pantalone dal gusto jogging, proprio per dare al cliente finale un abito davvero da portare con disinvoltura la mattina, il pomeriggio e anche la sera.

Non mancano le nostre scarpe, le nostre camicie, sempre un con un gusto molto leggero, i nostri foulard e infine i nostri capi in pelle, realizzati con questi tessuti in camoscio. E poi si passa al chiodo realizzato non più in nero ma con questi colori naturali, tortora. E poi abbiamo il nostro giubbino in pelle dal gusto mattone".