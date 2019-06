Lega per la lotta contro tumori da Mattarella. C'è anche Al Bano

Roma, 11 giu. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), guidata dal presidente nazionale, Francesco Schittulli.

"I tanti volontari, sembrano essere oltre 200.000 gli associati, avete un piccolo esercito di passione e dedizione, costituiscono una ramificazione della nostra società, del nostro tessuto sociale che sensibilizza e coinvolge altre persone su questo fronte".

Presente all'incontro anche il cantante Al Bano, che qualche mese fa ha rivelato di essere guarito da un tumore alla prostata scoperto quasi per caso, e la ministra della Salute, Giulia Grillo:

"Tutti sappiamo bene, lo sa bene la ministra, come vi sia un aspetto psicologico, oltre che di cura, oltre che patologico nel tumore. A differenza di altre patologie, anche più insidiose nella realtà come vi sono, questa comporta un aspetto psicologico di rischi di avvilimento, che altre patologie non presentano. Quello di accompagnare, spiegare, far comprendere le prospettive e far vedere come cresca la prospettiva di guarigione è fondamentale anche per un second aspetto socialmente rilevante. Questo è quello che fate insieme a tante altre iniziative e io ve ne sono molto grato. La Repubblica ve ne è grata".