Nuti (Sant'Anna): sostenibilità elemento chiave nostra strategia

Trevi, 10 giu. (askanews) - "La Scuola Sant'Anna è onorata di aver accolto nelle proprie strutture queste due giornate di riciclo di Corepla perché il tema del prendersi cura del mondo è un leit motiv che ci guiderà per i prossimi sei anni ed è elemento chiave della nostra strategia, che vede coinvolte tutte le componenti della Scuola, dalle tecnologie, l'ingegneria, il tema della salute, fino al tema delle scienze sociali": lo ha affermato la professoressa Sabina Nuti, Rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa dove sono in corso le Giornate della Ricerca promosse in collaborazione con Corepla.

"Perchè non c'è tecnologia che può portare vantaggio se non accompagnata da un processo di cambiamento culturale - ha aggiunto - e la Scuola punta a questo. In questa prospettiva le giornate di Corepla rappresentano un bel mix di obiettivi che ci vede coinvolti accanto a loro".