Brian De Palma torna alla regia con il thriller "Domino"

Roma, 10 giu. (askanews) - A sette anni da "Passion" Brian De Palma torna alla regia con "Domino" di cui è stato diffuso il trailer.

Un thriller ambientato in un mondo devastato da terrore e sospetti con Nikolaj Coster-Waldau, l'attore danese de "Il trono di Spade".

Interpreta Christian, poliziotto di Copenaghen che cerca giustizia per l'omicidio del suo collega per mano di Imran, un soldato dell'Isis. A caccia del killer, insieme a una poliziotta, si ritroverà in un complotto in cui è coinvolto anche un agente doppiogiochista della Cia. Il film uscirà nelle sale dall'11 luglio.