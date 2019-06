Angelina Jolie in visita alla frontiera tra Colombia e Venezuela

Roma, 8 giu. (askanews) - In missione per l'Unhcr, di cui è ambasciatrice, l'attrice Angelina Jolie ha fatto visita alla frontiera tra Colombia e Venezuela per valutare la risposta umanitaria di fronte all'esodo dei venezuelani.

Circa 3,3 milioni di persone, infatti, sono fuggite dallo scoppio della crisi nel paese a fine 2015, solo un milione di loro da novembre, ha indicato l'Onu.

"Il ritmo delle uscite è vertiginoso", ha affermato l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in un comunicato congiunto.

Secondo le due organizzazioni Onu, in totale 4 milioni di venezuelani sono stati censiti all'estero, 695.000 dei quali sono migrati prima della "fine del 2015".

Da mesi il Venezuela attraversa una profonda crisi politica, con la lotta tra il presidente Nicolas Maduro e l'oppositore Juan Guaidò, il quale si è dichiarato presidente ad interim ed è stato ricononosciuto tale da una cinquantina di paesi, tra cui gli Stati Uniti. Il paese sudamericano è inoltre in preda a una grave crisi economica, aggravvata dall'embargo petrolifero e dalle sanzioni finanziarie imposte da Washington, che tenta così di estromettere Maduro dal potere.