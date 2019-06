D-Day, Trump agli alleati: "Nostro legame è indistruttibile"

Omaha Beach, 6 giu. (askanews) - Grandi celebrazioni in Europa per il 75esimo anniversario del D-Day, lo sbarco in Normandia del 6 giugno 1944 che segnò l'inizio della liberazione dal nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale.

"La nostra alleanza è stata forgiata nel pieno della battaglia, testata nelle prove della guerra e rinforzata dalla benedizione della pace. Il nostro legame è indistruttibile", ha dichiarato Donald Trump davanti ai veterani riuniti per la cerimonia a Colleville-sur-Mer, dove si trova il cimitero dei caduti statunitense.

"Io mi inchino ai nostri veterani e alle loro nazioni. Vi dico grazie", ha detto il presidente francese Macron, continuando poi in inglese "Sappiamo cosa vi dobbiamo: la nostra libertà. A nome della mia nazione voglio dirvi grazie".

I due Capi di Stato poi si sono diretti alla prefettura di Caen per un vertice bilaterale.