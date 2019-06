Presentati i droni per le consegne di Amazon

Las Vegas, 6 giu. (askanews) - I pacchi di Amazon arriveranno dal cielo. Sono stati presentati a Las Vegas i droni per le consegne del colosso dell'e-commerce che nei prossimi mesi entreranno in servizio sperimentale. I "Prime Air" possono decollare e atterrare verticalmente, come un elicottero, sono completamente elettrici, e sono in grado di coprire un raggio di 25 chilometri portando pacchi fino a un massimo di circa 2,3 kg di peso.

Non si tratta di una novità assoluta, perchè Amazon ha fatto i primi test di consegna con i droni nel Regno Unito già nel 2016, ora però la sperimentazione si annuncia su larga scala per permettere di accorciare ulteriormente i tempi di consegna per i clienti abbonati al servizio Premium.