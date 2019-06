A Forum Economico San Pietroburgo molta Cina, Italia in pole

San Pietroburgo (Russia), 6 giu. (askanews) - Al via a San Pietroburgo, in Russia, il Forum Economico Internazionale (Spief), piattaforma di dibattito, negoziati, accordi internazionali in campo economico e diplomatico. Questa tre giorni annuale, fortemente voluta da Vladimir Putin, come vetrina per il grande business internazionale, ha come ospite d'onore il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping. Pechino è il più grande partner economico della Russia, non a caso la sola delegazione cinese comprende un migliaio di persone: rappresentanti di ministeri cinesi, province, compagnie statali e private, nonché rappresentanti dei media.

L'Italia è rappresentata sia a livello istituzionale, con Manlio Di Stefano, sottosegretario per gli affari esteri e la Cooperazione internazionale; sia da numerosi capitani di industria. L'ambasciatore d'Italia in Russia, Pasquale Terracciano, ha aperto la presenza italiana al forum su Baltico. "È sempre un'occasione molto importante per fare contatti per le nostre imprese, per trovare nuove occasioni di collaborazione con le imprese russe. Noi puntiamo molto sul concetto di made with Italy, cioè sulla possibilità di creare nuove produzioni qui in Russia con tecnologie e Know how italiano. Quindi il forum di San Pietroburgo è la Davos russa, il luogo più adatto per creare questi contatti".