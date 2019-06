Incontro ravvicinato con un capodoglio nelle acque di Capri

Capri, 5 giu. (askanews) - Incontro ravvicinato con un capodoglio, a poca distanza dalle coste di Capri. È accaduto nel pomeriggio del 4 giugno 2019, al largo della Grotta azzurra. A immortalare il capodoglio durante un'escursione in mare a bordo di una barca, sono stati alcuni capresi che quasi non credevano ai loro occhi. Piroette, spruzzi e giochi in acqua del cetaceo, a pochi metri ...