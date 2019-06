Tennis, Malagò: contento per Fognini, sia un punto di partenza

Norcia, 5 giu. (askanews) - "L'ultimo era stato Barazzutti. Siamo molto contenti, ce n'è bisogno. Conosco bene Fabio, gli voglio bene. Sono convinto che deve prenderlo non come un traguardo, ma come un punto di partenza, perché le prospettive potenziali sono ambiziose": è il commento del presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervistato a margine di un evento Coni-Palalottomatica a Norcia, in merito allo storico traguardo raggiunto da Fabio Fognini, divenuto numero 10 della classifica Atp, terzo italiano a entrare nella top ten del tennis mondiale dopo Adriano Panatta e Corrado Barazzutti.