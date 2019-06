Ue, Conte: c'è prospettiva procedura, ma determinato e ottimista

Milano, 5 giu. (askanews) - "Il governo del cambiamento deve impegnarsi per cambiare le regole europee, il problema è che attualmente vengono applicate le regole esistenti e vigenti. C'è la prospettiva di una procedura, io sono determinato, ottimista e farò il massimo sforzo fino all'ultimo per scongiurare una procedura che ovviamente non fa bene al paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti nel corso della sua visita in Vietnam.