Il video-cartoon di Sergio Cammariere "La fine di tutti i guai"

Roma, 4 giu. (askanews) - È online "La fine di tutti i guai", videoclip della canzone che dà il titolo al nuovo album di inediti di Sergio Cammariere uscito il 10 maggio: un piccolo film a cartoni animati, scritto, diretto e prodotto dal poeta e regista Cosimo Damiano Damato che rende omaggio a Roma con un messaggio di pace e bellezza.

Nel cartoon Sergio Cammariere nei panni di un taxista di notte, come in un sogno, incontra anime grandi: una solitaria Marilyn, gli innamorati Pier Paolo Pasolini e Maria Callas, i sognanti Totò e Ninetto Davoli, Chaplin con il piccolo monello, Pinocchio di Comencini che esprime un desiderio di speranza lanciando una monetina (su cui è coniato un bronzo di Riace) nella fontana di Trevi dove Anita Ekberg e Marcello Mastroianni sono intenti nel loro celebre bagno osservati da un beffardo Fellini, e ancora, Alberto Sordi nei panni del vigile. Una visione poetica che trova nell amore, nell arte, nel cinema, nella musica, nella poesia, la fine di tutti i guai e la speranza in un mondo di gioia che poi è il messaggio della canzone di Cammariere.