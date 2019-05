"Il Cardellino" di Donna Tart arriva al cinema. Ecco il trailer

Roma, 31 mag. (askanews) - "Il Cardellino" arriva sul grande schermo. La Warner Bros e Amazon Studios hanno rilasciato il trailer italiano del film tratto dal romanzo della scrittrice Donna Tartt, vincitrice del premio Pulitzer del 2014.

Il film è diretto dal regista John Crowley e ha un cast stellare e multigenerazionale, con Ansel Elgort nel ruolo di Theo Decker e l'attrice premio Oscar Nicole Kidman in quello della Sig.ra Barbour.

Theodore "Theo" Decker aveva 13 anni, quando sua madre venne uccisa dallo scoppio di una bomba al Metropolitan Museum of Art. La tragedia cambiò il corso della sua vita, conducendolo in una commovente odissea fatta di dolore e colpevolezza, di reinvenzione e redenzione, e persino di amore. Nel mezzo di tutto ciò, il ragazzo si aggrappa ad un tangibile oggetto di speranza, ricordo di quel giorno...il quadro di un uccellino incatenato al suo trespolo.

La sceneggiatura, tratta dal romanzo che è stato per 30 settimane di seguito sulla lista dei libri più venduti del The New York Times, è di Peter Straughan.