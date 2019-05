Exomars2020, Giorgio (Altec): Rocc mostrerà se su Marte c'è vita

Torino, 31 mag. (askanews) - "Abbiamo inaugurato il centro di controllo della missione europea Exomars che ci consentirà di andare su Marte e di capire se su Marte c'è o c'è stata nel passato qualche forma di vita".

Così Vincenzo Giorgio, Ad di Altec, parlando a margine dell inaugurazione, a Torino, del Rocc, il Centro di controllo missione del rover Rosalind Franklin che il prossimo anno sbarcherà su Marte con la missione Esa/Roscosmos Exomars2020, per esaminare il sottosuolo marziano a 2 metri di profondità grazie alla trivella Made in Italy, prodotta da Leonardo, alla ricerca di potenziali tracce di vita, passata o presente. Il Rocc è stato realizzato da Thales Alenia Space, in collaborazione con Esa, Asi e Altec.

"Questo è il centro di controllo in cui tutte le decisioni verranno prese, tutte le informazioni che arriveranno dal pianeta rosso saranno qui catalogate e analizzate per decidere che tipo di passi e operazioni fare immediatamente dopo. Il segnale partirà da qui poi arriverà all'Esoc a Darmstad per andare poi in Spagna, in una delle antenne che trasferirà questo segnale nello spazio profondo, raggiungerà il nostro satellite in orbita già intorno a Marte e da questo satellite verrà mandato al rover; cammino inverso nel caso delle informazioni che il rover manderà a noi, sia scientifiche che di analisi del terreno circostante".