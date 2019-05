Governo, Conte: vanno smaltite ancora scorie campagna elettorale

Roma, 31 mag. (askanews) - "Ravviso ancora la presenza di scorie derivanti dalla campagna elettorale. Sono scorie che devono essere fatte smaltire". Anche per questo "mi prendo ancora fino a lunedì prima di fare il punto della situazione". E nel frattempo "non intendo rispondere o commentare prese di posizioni politiche di singoli esponenti e forze politiche anche se fanno parte della maggioranza di Governo". Lo ha affermato, fra l'altro, il premier Giuseppe Conte, a margine del convegno suil lavoro in Campidoglio a una domanda su eventuali "fibrillazioni" nel governo.