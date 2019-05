"Pavarotti", arriva il documentario-evento firmato da Ron Howard

Roma, 31 mag. (askanews) - Sarà al cinema solo per tre giorni, il 28, 29 e 30 ottobre, il documentario evento "Pavarotti", che racconta la storia, la voce, i segreti e la leggenda del tenore e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio a superstar internazionale capace di trasformare il mondo dell'opera.

Firmato dal regista Premio Oscar Ron Howard, "Pavarotti" è realizzato con filmati mai visti prima e immagini delle performance più iconiche che ne offrono un ritratto intimo ed emozionante, come artista e uomo, il più amato cantante d'opera di tutti i tempi con oltre 100 milioni di dischi venduti.

La Coppa del Mondo del 1990 in Italia è stata l'occasione in cui l'opera ha conquistato il grande pubblico: allora, sul palco di Roma, Pavarotti si è unito ai colleghi tenori Placido Domingo e José Carreras, esibendosi per un pubblico mondiale di 1,4 miliardi di persone. La loro potente interpretazione di "Nessun Dorma" vive ancora oggi come uno dei brani musicali più conosciuti al mondo.

Il documentario sarà nei cinema italiani solo per tre giorni, distribuito da Nexo Digital. In occasione dell uscita del film, saranno disponibili dal 7 giugno pubblicati da Decca il nuovo Greatest Hits di Big Luciano che raccoglie i grandi successi dell artista, 3 CD con 67 brani per oltre 3 ore e mezzo di musica, e la colonna sonora originale del film che, oltre a raccogliere i grandi successi di Pavarotti, contiene due inediti: Miserere con Zucchero e Andrea Bocelli e l Ave Maria di Schubert con Bono.