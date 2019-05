L'ad di Mercedes va in pensione, video-omaggio di Bmw al rivale

Milano, 31 mag. (askanews) -

ingest

Milano, 31 mag. (askanews) - Un omaggio in grande stile con un finale a sorpresa molto divertente. E' quello che Bmw ha reso all'ex Ceo di Daimler Dieter Zetsche che ha lasciato il mondo dell'automotive per andare in pensione. In un video postato dalla azienda tedesca, compare un sosia di Zetsche che alla fine della sua ultima giornata di lavoro in Mercedes, finalmente libero da impegni, esce dal suo garage a bordo di una BMW i8 Roadster. Poi compare la scritta "Finalmente libero". E infine un cartello in cui BMW ringrazia Zetsche per "i molti anni di concorrenza stimolante".