Trump: dazi al Messico finché non saranno fermati i migranti

Roma, 31 mag. (askanews) - Un fiume umano che attraversa la frontiera. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un tweet ha diffuso le immagini in bianco e nero di decine di persone che passano il confine tra il Messico, a El Paso e il Texas, Stati Uniti, e ha detto che la polizia di frontiera ha fermato il più grande gruppo di migranti illegali di sempre: 1.036 che hanno attraversato illegalmente il confine intorno alle 4 del mattino".

Trump ha poi fatto appello ai democratici a "sostenere la polizia di frontiera" e "a chiudere le falle al nostro confine!", ha detto dopo aver annunciato nuove misure per quella che continua a chiamare "un'emergenza nazionale".

Infatti, ha dichiarato che a partire dal "10 giugno, gli Stati Uniti imporranno una tariffa del 5% su tutte le merci provenienti dal Messico, fino a quando non saranno fermati i migranti illegali che arrivano attraverso il Messico nel nostro Paese". "La tariffa - ha aggiunto - aumenterà gradualmente fino a che non sarà risolto il problema dell'immigrazione illegale, e in quel momento verrà rimossa".