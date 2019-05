E-Distribuzione, con Open Meter il contatore diventa interattivo

Bolzano, 30 mag. (askanews) - Mentre i 144 corridori del Giro d'Italia percorrono i 222 chilometri della diciottesima tappa, dalle cime dolomitiche di Valdaora, in provincia di Bolzano, alla pianura veneziana di Santa Maria di Sala, E-Distribuzione presenta al pubblico della carovana rosa Chain 2, il canale di comunicazione aperto e pubblico che rende interattivo il suo contatore elettronico Open Meter trasformando il cliente finale da consumatore passivo a elemento attivo della rete elettrica. Luca di Stefano, responsabile Network devices di E-Distribuzione:

"La Chain 2 permette di inviare dati in tempo reale direttamente al cliente finale tramite un dispositivo-utente che viene installato in casa del cliente. Grazie a queste informazioni è in grado di supportare scenari per esempio di domotica, ovvero di gestione della casa intelligente, dove il cliente viene aiutato nell'utilizzo ottimale dei propri elettrodomestici. Per esempio il cliente può, in caso di distacco del contatore, preventivamente essere avvisato e valutare quale elettrodomestico scollegare, oppure può ricevere le informazioni in tempo reale sui propri consumi direttamente su una smart tv".

In altri casi ancora è possibile dialogare con una lavatrice intelligente o con il termostato di uno scaldabagno elettrico in modo da consumare quando è più conveniente o solo quando ce n'è veramente bisogno. L'Open Meter diviene così l'abilitatore della casa intelligente e di servizi innovativi che presto saranno disponibili per tutti.

"Terminata la fase di monitoraggio richiesta dall'Autorità, nella quale si sono verificate performance molto alte e quindi garantendo l'affidabilità della Chain 2, oggi gli operatori possono accedere al portale di E-Distribuzione e scaricare, sottoscrivendolo poi, il contratto di servizio di abilitazione della comunicazione su Chain 2. A quel punto è sufficiente proporre la propria soluzione tecnologica che superi i necessari test minimali per poi poter offrire il servizio direttamente al cliente".

Un esempio è la gestione di tariffe personalizzate o l'attivazione del credito prepagato per una fornitura, così come la possibilità di partecipare al mercato della flessibilità energetica.