Spese Pazze in Regione Liguria, Rixi condannato a 3 anni e 6 mesi

Terreni agricoli, arrestati 12 esponenti mafiosi in Sicilia

Caltanissetta, 30 mag. (askanews) - Arrestati 12 esponenti mafiosi in Sicilia che sono accusati di aver gestito terreni del parco delle Madonie e dei Nebrodi per conto di "Cosa Nostra" ricevendo anche finanziamenti comunitari per la gestione di imprese agricole riconducibili a membri dell'associazione mafiosa. Tra gli arrestati alcuni sono appartenenti e altri fiancheggiatori di Cosa Nostra. I ...