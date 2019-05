Cerimonia clandestina delle mamme di Tiananmen: vogliamo verità

Roma, 29 mag. (askanews) - Le mamme di Tiananmen, gruppo che ancora oggi cerca risposte sui fatti del 4 giugno 1989 nella piazza di Pechino, hanno diffuso un video tramite un'associazione per i diritti umani in Cina, in cui rendono omaggio ai famigliari morti durante le proteste represse nel sangue dal regime cinese.

Un evento clandestino che si è svolto a marzo e durante il quale il gruppo ha chiesto "Verità, riparazioni e risposte" per le vittime della repressione militare che ha lasciato centinaia, probabilmente migliaia di morti.

"I miei bambini. Come possono i nostri bambini non ricevere una spiegazione? Le vostre madri stanno soffrendo. I miei bambini... Sono già passati 30 anni".

"Le madri di Tiananmen hanno inviato lettere aperte al Parlamento e ai leader del paese dal 1995 e hanno fatto ricorso per un giusto accordo per i fatti del 4 giugno: per verità, riparazioni e risposte".