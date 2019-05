L'ultimo saluto a Niki Lauda nella cattedrale di Vienna

Palazzina esplode per fuga di gas, un ferito grave del Reggiano

(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 29 maggio 2019 Un'esplosione causata da una fuga di gas ha causato il crollo di una piccola palazzina a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. E' successo in localita' Mazzalasino. Un uomo è stato portato all'ospedale di Parma in elicottero per le gravi ustioni, le immagini dei soccorsi / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...