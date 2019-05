Roberto Bolle principe ottocentesco a Gran ballo all'Ambrosiana

Milano, 28 mag. (askanews) - Un altro suggestivo tassello è stato posto lunedì da OnDance, la settimana di festa della danza ideata e organizzata da Roberto Bolle, alla sua seconda stagione, che anima la città di Milano dal 26 maggio al 2 giugno. Dopo flash mob, street dance e open class nel verde del Parco Sempione, questa volta la grande danza dell'Etoile scaligera si è unita alla grande arte conservata nel capoluogo con una delle sue opere più preziose: il Cartone Preparatorio di Raffaello, il più grande cartone rinascimentale a noi pervenuto (misura 2,85 metri per 804 centimetri). Nelle immagini esclusive, Roberto Bolle danza sulle note del Gattopardo insieme con Beatrice Carbone davanti al disegno conservato ed esposto alla Pinacoteca Ambrosiana. Intorno a loro i ballerini della Compagnia Nazionale di Danza Storica del Maestro Nino Graziano Luca che ha regalato agli invitati (le iscrizioni si effettuavano, come sempre, attraverso la piattaforma www.ondance.it) una suggestiva serata di danze d'epoca non solo da guardare, ma anche da ballare coinvolgendo ognuno di loro in quadriglie e balli di gruppo in pieno stile '800.