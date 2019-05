BienNolo chiude con 8mila visitatori: "Un successo"

Milano, 28 mag. (askanews) - Si è chiusa dopo 10 giorni la biennale d'arte contemporanea organizzata nel quartiere milanese di NoLo, tra le fermate della metro di Loreto e Turro della metropolitana Linea 1. BienNolo ha fatto registrare 8mila visitatori e ha riscosso molti apprezzamenti. "Quello che per me all'inizio era solo un'idea, un progetto, o forse anche solo un sogno - ha spiegato l'ideatore della manifestazione milanese, Carlo Vanoni - grazie agli artisti, al team curatoriale composto da ArtCityLab (Rossana Ciocca e Gianni Romano) e Matteo Bergamini, e ai tanti e preziosi volontari, si è trasformato in realtà. Quindi, anche da parte mia, 8000 volte grazie!".

In queste immagini ripercorriamo i luoghi e gli artisti di BienNolo, per dare uno sguardo ulteriore alle tendenze del contemporaneo, ma anche per continuare a sostenere un'idea di città dinamica, curiosa e inclusiva, come la Milano di questi anni.