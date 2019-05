Torna "La Famiglia Addams" e c'è anche Loredana Bertè. Il trailer

Roma, 28 mag. (askanews) - La dark family più strana ed esilarante del piccolo e del grande schermo, "La Famiglia Addams", sta per tornare al cinema con un inedito cast di doppiatori. Tra i protagonisti ci sono Virginia Raffaele e Pino Insegno nei panni di Morticia e Gomez, mentre Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli prestano la loro voce ai figli Mercoledì e Pugsley. E se nel ruolo di Zio Fester c'è Raoul Bova, la vera novità è Loredana Bertè che per la prima volta presta la sua inconfondibile voce a un personaggio cinematografico, interpretando la Nonna Addams!

"La Famiglia Addams" è realizzato con una sofisticata grafica in stop motion animation, che ricorda molto lo spirito e i disegni delle storiche vignette del suo creatore Charles Addams. Diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan (il primo noto per la regia di film come Shrek 2 e Madagascar 3 - Ricercati in Europa), "La Famiglia Addams" uscirà in Italia il 31 ottobre, giorno di Halloween.

Prodotto e distribuito in tutto il mondo dalla major MGM, che in Italia è distribuito da Eagle Pictures, il film racconta della famiglia Addams che deve affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi "consumata dal desiderio dell'assoluta perfezione color pastello della vita suburbana". Ciò accade mentre gli Addams si apprestano a ricevere i parenti per un'importante riunione di famiglia.