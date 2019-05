Piemonte, Cirio: lavorerò per risolvere i problemi concreti

Roma, 28 mag. (askanews) - "Il centrodestra unito vince, noi ne siamo la dimostrazione" ha detto l'azzurro Alberto Cirio, vincitore delle regionali in Piemonte, alla sua prima conferenza stampa. Cirio si è detto "molto contento e soddisfatto" del risultato che lo ha visto sconfiggere il governatore uscente Sergio Chiamparino.

"Io credo e sono positivo che potremmo andare a lavorare per risolvere i problemi concreti delle persone. Gli ideali sono importanti, ma poi occorre misurarsi con chi non riesce ad arrivare a fine mese, con chi non ha lavoro, con chi ne ha uno precario, con chi non si sente sicuro in casa propria. Sono problemi su cui la gente vuole risposte anche dalla propria Regione".

Parlando di Tav, Cirio l'ha definita "imprescindibile" ribadendo il suo impegno alla realizzazione dell'opera con il sostegno del vicepremier Matteo Salvini. E sul progetto di fusione Fca-Renault ha commentato positivamente ma ha aggiunto che "la Regione vigilerà sulle garanzie di mantenimento o rilancio dell'occupazione in Piemonte e sugli investimenti".

Tra i primi impegni di Cirio: "Noi lavoreremo immediatamente alla la rivendicazione della nostra autonomia regionale. Rivendicheremo il prezzo con cui il Piemonte sta in Italia. E parallelamente voglio censire subito lo stato di attuazione dei fondi europei esistenti, perché e mia intenzione mettere insieme in un piano strategico tutte le energie economiche che ci arrivano da Bruxelles".

Infine, sui rapporti con la sindaca M5S, Chiara Appendino: "Sarò un ottimo collaboratore del sindaco Appendino nel momento in cui condivideremo progetti nell'interesse di Torino e del Piemonte, ma non farò sconti e sarò anche un fermo oppositore se dovessero verificarsi errori così gravi come quello delle Olimpiadi".