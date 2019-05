On dance, debutto della Red Bull Dance Your Style, vince Neji

Milano, 28 mag. (askanews) - On Dance, la settimana della danza a Milano che terminerà il 2 giugno, ha preso il via con una spettacolare competizione: la Red Bull Dance Your Style.

Domenica gli appassionati di Street Dance si sono ritrovati per il primo appuntamento all'Anfiteatro Martesana di Milano. La competizione è stata vinta dal siracusano Manuel Junior Anas, in arte Neji, che ha stregato i presenti con il suo stile popping. Condotta da B-Boy Philgood e animata da una performace musicale di ENSI la gara ha avuto come unico giudice il pubblico. A dare il via a Red Bull Dance Your Style, Roberto Bolle, che si è intrattenuto con i ballerini ed è stato acclamato dal pubblico prima dell'inizio della competizione.