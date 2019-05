Massimo Di Cataldo: il mio album introspettivo e autobiografico

Roma, 27 mag. (askanews) - Un album introspettivo e autobiografico, che arriva a dieci anni di distanza dal precedente lavoro. Esce "Dal profondo" (Dicamusica/Self), il nuovo disco di inediti del cantautore Massimo Di Cataldo. "Ho cercato, attraverso l'introspezione, di rendere un'idea di quello che può essere a livello mentale una ricerca del senso vero e proprio dei sentimenti e delle emozioni nelle relazioni e nei rapporti umani".

E' un Di Cataldo più maturo, l'ottavo lavoro in studio: "Un disco completamente diverso, ho avuto bisogno di passare diverse fasi. "Arriva il momento in cui c'è la necessità di raccontare qualcosa. Ho cercato, come una sorta di terapia, di guardarmi dentro e di andare a rovistare in quelle fasi del vissuto di questo periodo".

Parte ora l'instore tour: "Farò un tour per presentare l'album. Mi fa piacere incontrare direttamente la gente e partirà poi il tour".