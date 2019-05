Principe Harry a Roma (senza Meghan e Archie) per giocare a polo

Roma, 24 mag. (askanews) - Senza Archie e la duchessa Meghan, il neo-papà principe Harry è venuto a Roma per partecipare a una partita di polo di beneficenza, la Sentebale Cup, al Circolo del Polo della Capitale.

L'evento è stato organizzato per raccogliere fondi per Sentebale, associazione fondata dal Duca di Sussex e dal Principe Seeiso nel 2006 per aiutare i bambini del Lesotho.

Il fratello di William ha giocato nella squadra Sentebale St.Regis capitanata dall'argentino Nacho Figueras contro il team americano Polo Assn, capitanato da Malcom Borwick.