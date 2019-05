Theresa May annuncia le dimissioni per il 7 giugno

Londra, 24 mag. (askanews) - Non sono noti al pubblico gli exit poll delle elezioni europee nel Regno Unito, ma di fronte a quello che prevedibilmente è il crollo del partito conservatore, la prima ministra Theresa May ha annunciato le sue dimissioni per il 7 giugno da leader del partito - e quindi da capo del governo poiché in UK è il leader del partito di maggioranza a guidare l'esecutivo.

Un discorso commosso quello di May che dopo mesi di strenua, testarda resistenza anche contro il suo stesso partito ha gettato la spugna:

"Ora mi è chiaro che è nell'interesse del paese che un nuovo primo ministro guidi lo sforzo (verso la Brexit). Annuncio che mi dimetterò dal leader del partito conservatore venerdì 7 giugno. Sono d'accordo con il partito che il processo per eleggere un nuovo leader dovrebbe cominciare nelle settimane successive. Ho informato la regina e continuerò a guidare il governo finché il processo non sarà concluso".

"E' ora e resterà per me motivo di profondo rimpianto non essere riuscita a concludere la Brexit. Il compito spetterà a chi mi succederà; lui o lei per riuscire dovranno trovare un accordo in Parlamento, che io non ho trovato", ha concluso.