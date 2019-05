L'irrigazione goccia a goccia Irritec per lo sviluppo in Africa

Roma, 23 mag. (askanews) - "Don't wait for rain". E' questa la parola d'ordine di Irritec, presente in 140 Paesi in tutto il mondo e che a Exco, l'evento sulla cooperazione allo sviluppo, ha presentato la sua irrigazione goccia a goccia, come spiega Giulia Giuffré.

"Irritec porta l'irrigazione efficiente, sostenibile anche nei paesi in via di sviluppo. La nostra irrigazione è detta goccia a goccia, è in grado di portare in quantitativi corretti alla pianta, senza sprecare acqua, i nutrimenti, i fertilizzanti e i pesticidi e impiegando meno energia".

"Proprio perché è un'irrigazione efficiente è in grado di sviluppare anche aree agricole in paesi in via di sviluppo, in Africa, in America latina, in Asia. Per creare anche forza lavoro ed evitare lo spopolamento di queste aree e poter contribuire a sviluppare territori agricoli, incrementando la produzione e minimizzando lo spreco di risorse: è fondamentale".