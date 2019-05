Segre: Mattarella riflessivo e commosso a Memoriale Shoah Milano

Milano, 21 mag. (askanews) - "Questa visita del capo dello Stato ha un significato molto forte, importante e anche commovente per me che da qui sono passata. Non dimenticando mai che la prima visita da presidente l'ha fatta alle Fosse Ardeatine, questo è un seguito di quel suo atteggiamento aperto a quella storia che si vuole dimenticare". È quanto ha affermato la senatrice a vita Liliana Segre che ha accompagnato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua visita al Memoriale della Shoah a Milano.

"Il presidente ha fatto una visita in silenzio, commosso e rispettoso del luogo mentre i binari sopra facevano la solita colonna sonora: lui sentiva quei suoni, vedeva quei nomi e ha riflettuto, come sempre fa, senza parole vuote, senza retorica e senza mai una parola di violenza" ha aggiunto l'88enne sopravvissuta all'Olocausto, sottolineando che "la visita di Mattarella è stata intensa così come io speravo, con un'intensità di sentimenti e pochissime parole: in questo luogo bisognerebbe infatti sempre tacere, solo guardare quei nomi segnati sul muro, visitare, ricordare. Così è stato con lui: pochissime parole e molta intensità di sentimento".

Quella di Mattarella al Binario 21 della stazione centrale di Milano, è stata la prima visita da parte di un presidente della Repubblica.