Cannes, non solo film. L'attrice Lea Seydoux si scatena al party

Roma, 23 mag. (askanews) - Non solo film e conferenze stampa, Cannes è anche sinonimo di mondanità e party, in cui anche le star si scatenano e allentano la tensione.

E' il caso dell'attrice francese Lea Seydoux, che si è lasciata andare in pista alla festa organizzata dopo la proiezione del film "Oh Mercy!" insieme al regista Arnaud Desplechin. Danze scatenate anche per l'altra interprete Sara Forestier.