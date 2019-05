Boccia: obbiettivo crescita, dal Governo qualche segnale utile

Roma, 22 mag. (askanews) - Qualche critica al governo gialloverde e qualche incoraggiamento con l'appello a fare di più per la crescita; vengono dal Presidente di Confindustria Francesco Boccia, all'assemblea generale dell'associazione degli industriali italiani.

"Il 3 dicembre dello scorso anno a Torino con altre 10 organizzazioni imprenditoriali ci siamo riuniti per ribadire tre sì: alla tav, alle infrastrutture, alla crescita" ha ricordato Boccia fra gli applausi. "Abbiamo fatto presente che andava evitata a tutti i costi la procedura d'infrazione su deficit e debito. Procedura che era e continua ad essere contraria all'interesse nazionale. Abbiamo fortemente criticato alcune misure a partire dall'eco bonus ma abbiamo elaborato una strategia di rilancio dell'automotive che metteremo a disposizione del governo. Abbiamo chiesto interventi urgenti per la crescita. Il decreto Crescita e sblocca cantieri si muove nella strada giusta".

"Non mancano debolezze, contraddizioni e il consueto rinvio a una molteplicità di provvedimenti attuativi. E' presto ancora per valutare quanto potranno influire sul PIL ma sono primi segnali positivi che sembrano superare una visione pregiudiziale verso l'attività d'impresa" ha detto Boccia, aggiungendo poi: "Le nostre idee sono solide, radicate, trasparenti. Se gli attori della politica convergono, lo riconosciamo. Quando se ne allontanano, lo sottolineiamo. Perché non siamo né maggioranza, né opposizione. Siamo italiani, siamo imprenditori, siamo Confindustria".