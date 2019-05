Il progetto solista e cantautoriale di Oscar degli Statuto

Milano, 22 mag. (askanews) - Non un addio alla sua storica band ma un progetto parallelo, Oscar Giammarinaro degli Statuto ha pubblicato l'album solista "Sentimenti travolgenti" fatto di sonorità ricche ed eleganti e insieme accessibili ed orecchiabili.

"Volevo cimentarmi nel comporre dal punto di vista emotivo e sentimentale seguendo uno stile più cantautoriale, perchè componendo le canzoni da solo e realizzandole da solo

hanno un percorso completamente diverso".

Nell'album è contenuta "Lei canterà", una fotografia del momento in cui Oscar conobbe personalmente Mia Martini a Sanremo nel 1992 - quando lui portò in gara con gli Statuto "Abbiamo vinto il Festival di Sanremo" e lei sfiorò la vittoria con "Gli uomini non cambiano".

"Mi sono ricordato il momento in cui la incontrai, la prima e l'ultima volta che la vidi, quando stavo componendo i brani per questo disco mi sembrava giusto ricordarla in questo modo, perchè è stata una cosa vergognosa quella fatta nei suoi confronti, certo una canzone può servire a poco ma era giusto omaggiarla e chiederle scusa per tutto quello che le è successo, ma non è mai abbastanza, però è una canzone che mi è venuta veramente dal cuore".

Quest'estate Oscar sarà in tour con gli Statuto ma anche con alcune date solo sue.