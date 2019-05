Huawei, Usa sospendono 90 giorni ordine messa al bando forniture

Pechino, 21 mag. (askanews) - Gli Stati Uniti lanciano il sasso ma ritirano la mano su Huawei. Il segretario al Commercio americano Wilbur

Ross ha annunciato una sospensione di 90 giorni dei provvedimenti restrittivi, in modo da dare la possibilità agli operatori di cercare soluzioni alternative.

L'annuncio di Google della sospensione sulle forniture di applicativi chiave del sistema operativo Android al gigante cinese, in modo da allinearsi alle richieste dell'amministrazione Trump non è piaciuta ai mercati che hanno registrato forti ribassi, ma ha messo in allarme anche milioni di utenti.

La rottura tra Goole e Huawei potrebbe avere effetti devastanti per centinaia di migliaia di italiani che possiedono uno smartphone del colosso cinese. La sospensione della licenza Android fornita da Google, infatti, potrebbe provocare la mancanza di alcuni servizi Google l'impossibilità di eseguire aggiornamenti di sicurezza sugli smartphone, ma secondo alcuni potrebbe limitare le funzionalità degli apparecchi.

Rassicura sulla tenuta di Huawei alla bordata americana e respinge le accuse, la vicepresidente di Huawei Catherine Chen, che all'indomani dell'annuncio di Google dice di non essere preoccupata ed esclude anche vicende simili con i Paesi europei e l'Italia. "Non pensiamo che ciò possa accadere in Europa. Huawei lavora con operatori locali da 10 o 20 anni. Hanno usato i prodotti Huawei. Le nostre soluzioni per 5G e altre tecnologie sono state sviluppate in collaborazione con le compagnie europee. Credo - dice - che prenderanno decisioni in modo indipendente".

"Comunque siamo un'azienda globale e abbiamo già diversificato gli investimenti e le strategie".