Dal latte alla pappa: come svezzare i bimbi senza (troppo) stress

Milano, 20 mag. (askanews) - Il passaggio dall'allattamento esclusivo ai primi cibi solidi è un momento cruciale per il bambino e per la sua famiglia. Spesso, però, si parla di svezzamento come di una fase stressante, fatta di rifiuti e frustrazioni per i genitori che accompagnano il piccolo alla scoperta di questo nuovo mondo. Proprio all'alimentazione tra il quinto e il dodicesimo mese di vita è dedicato l'ultimo nato nella famiglia de Il Cucchiaino d'Argento, un libro dal titolo esplicativo "Addio biberon, arriva la pappa". Ne abbiamo parlato con Annalisa Musso, responsabile editoriale di Cucchiaio.it

"Il primo volume del cucchiaino d'argento affrontava il tema dell'alimentazione dei piccoli da 0 a 5 anni: è stato davvero un caso editoriale, sono state vendute più di 50mila copie. A questo punto ci siamo accorti che il momento dello svezzamento meritava un focus perchè è il momento più delicato non solo della vita del bambino ma anche della mamma, che affronta una serie di tematiche su cui ci sono dubbi e paure a volte eccessivi".

Il volume non è solo un baby-ricettario con 72 proposte da portare in tavola ai più piccoli, ma fornisce indicazioni per un'alimentazione equilibrata e i consigli di pediatri che guidano i genitori in questo passaggio delicato. Un approccio esaustivo ed aggiornato che affronta anche il tema dell'autosvezzamento, un metodo nuovo che propone al bambino il cibo di casa lasciando che sia lui a decidere cosa, come e quanto assaggiare:

"Il cucchiaino d'argento non vuole ignorare quello che aiuta a completare la conoscenza. Di conseguenza abbiamo parlato dell'autosvezzamento e c'è un capitolo dedicato a questo 00.05.49 che guida all'interno della scelta che può non essere una scelta definitiva ma un approccio. Il tema è stato trattato benchè si resti più allineati ad un concetto più tradizionale".

Questo undicesimo volume della collana vuole essere un punto di riferimento nel mare di informazioni, ricette e suggerimenti che circolano, soprattutto in rete, sull'argomento:

"Sul digitale si registrano due tendenze: da una parte la possibilità di informarsi molto, dall'altra molta cautela perchè la quantità di informazioni offerte sono eterogenee per questo anche noi ci proponiamo di trattare sul nostro sito questi argomenti offrendo un vademecum alle giovani mamme".

In 152 pagine il libro di Editoriale Domus mette a disposizione di mamme e papà quelle conoscenze fondamentali per vivere lo svezzamento con serenità, senza lasciarsi scoraggiare troppo dai primi rifiuti deli bambini.