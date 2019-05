Errare ai fornelli è umano: parola di Cucina da Uomini

Milano, 22 mag. (askanews) - Un piatto irrimediabilmente salato, una frittata che rovina sul pavimento, impiattamenti disastrosi. Gli errori sono di casa in cucina, ma non siamo abituati a vederli celebrare in tv o sul web, dove il fallimento non è contemplato e la scena è riservata a cuochi esperti o chef di alto livello. Così non è per Cucina da Uomini, canale youtube che racconta i millennials ai fornelli, con un pizzico di ironia. Francesca Papa, executive strategist di Show reel mediagroup, ci racconta come è nato questo progetto

"L'idea di creare il canale nasce perchè era una offerta che mancava. La cucina veniva trattata o a livello di tutorial o a livello alto, mancava un linguaggio che unisse il divertimento ovvero raccontare quello che succede realmente nella cucina di tutti noi, ovvero sbagliare".

Jaser, alias Andrea Baggio, è il volto di uno dei sette format racchiusi nel palinsesto: "Cucina da uomini nasce da questa idea del 'se ce la faccio io puoi farcela anche tu'. La community è di quelle persone che si approcciano al mondo della cucina senza essere dei veri esperti, che vogliono cucinare per golosità propria".

Il suo Cucina Instagrammabile fa leva sull'aspetto estetico di un piatto, che deve avere una sola caratteristica: catturare lo sguardo, essere mangiabile con gli occhi:

"In realtà io non ne capisco nulla di cucina e neanche tanto di Instagram. Per cui io mi pongo come esperto che in realtà non sono e nei video traspare questa cosa, per cui si crea questo contrasto molto divertente".

Giocando sul filo dell'ironia, Cucina da Uomini crea un racconto corale della cucina secondo i millennials, una cucina fatta da uomini ma non solo per uomini che sul suo canale youtube conta circa 11 milioni di visualizzazioni e oltre 100mila iscritti. E dire che tutto è nato da un provino fallimentare per Masterchef:

"L'intuizione di come volevamo costruire il format nasce casualmente. Andrea doveva fare un provino per masterchef ma non sapeva cucinare: allora per insegnargli a cucinare abbiamo fatto dei video di preparazione con una collega che suggeriva cosa fare. Quella interazione era estremamente divertente e allora è nata l'idea del format".

Ora Cucina da Uomini è diventato anche un libro, Amici quanto basta, il racconto sulle peripezie culinarie di sei millennial:

"Il libro nasce nel voler dare un seguito più strutturato alle storie di Cucina da Uomini, perchè la fruizione su internet è a mo di rete il libro ci serviva per dare una struttura narrativa e guidare gli utenti nella costruizione di questi personaggi".

Amici quanto basta, tra ricette e racconto, dà vita e voce ai personaggi incarnati sul web dai protagonisti del canale YouTube Cucina da Uomini